企业并购：法国制药商Ipsen将以多达10亿美元收购部分Merrimack资产

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透1月9日 - 法国制药商Ipsen SA 周一表示，将以最多10亿美元收购美国同业Merrimack Pharmaceuticals Inc 的部分资产，当中包括治疗胰脏癌的Onivyde。
Ipsen将会在交易结案时支付5.75亿美元，另外多达4.5亿美元的部分将取决于Onivyde在美国获得批准的状况而定。
这项交易将可以让Merrimack取得资源来支援开发三款治疗胰腺、肺及其他类型癌症的新款复合标靶治疗，同时也可以增强Ipsen的产品阵容；Ipsen过去一直致力于开发内分泌产品。
Ipsen将会取得Onivyde在美国的独家商用化权益，当前与Shire Plc 商用化授权协议范围不包括美国，以及与智擎科技 协议中所涵盖的台湾。
Ipsen补充称，这笔交易也包括Merrimack的商业与制造资产。
Merrimack计划至少将2亿美元通过特别现金股利返还给股东，相当于在外流通普通股每股可分得1.54美元。
Ipsen将运用帐上现金及信用额度来进行这笔交易，交易后将使得Ispen的2017年获利遭到稀释，但Ipsen称2018年起营业利润率及每股盈余(EPS)都将获得提振。(完)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)