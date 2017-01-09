企业并购：法国制药商Ipsen将以多达10亿美元收购部分Merrimack资产

路透1月9日 - 法国制药商Ipsen SA 周一表示，将以最多10亿美元收购美国同业Merrimack Pharmaceuticals Inc 的部分资产，当中包括治疗胰脏癌的Onivyde。

Ipsen将会在交易结案时支付5.75亿美元，另外多达4.5亿美元的部分将取决于Onivyde在美国获得批准的状况而定。

这项交易将可以让Merrimack取得资源来支援开发三款治疗胰腺、肺及其他类型癌症的新款复合标靶治疗，同时也可以增强Ipsen的产品阵容；Ipsen过去一直致力于开发内分泌产品。

Ipsen将会取得Onivyde在美国的独家商用化权益，当前与Shire Plc 商用化授权协议范围不包括美国，以及与智擎科技 协议中所涵盖的台湾。

Ipsen补充称，这笔交易也包括Merrimack的商业与制造资产。

Merrimack计划至少将2亿美元通过特别现金股利返还给股东，相当于在外流通普通股每股可分得1.54美元。

Ipsen将运用帐上现金及信用额度来进行这笔交易，交易后将使得Ispen的2017年获利遭到稀释，但Ipsen称2018年起营业利润率及每股盈余(EPS)都将获得提振。(完)