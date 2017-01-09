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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 11:57 BJT

台湾股市：盘中因获利了结而下跌，等候数据及企业获利出炉

电子类指数 跌0.3%，金融保险类指数 跌0.2%。

全球最大晶圆代工企业台积电 持平。该公司将在周二公布12月营收，并在周四公布第四季财报。(完)
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