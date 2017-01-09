《中国金融债发行日程表》--1月9日

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 40 3 3.5618% 固息增发债 1/5-1/9 30 5 3.7452% 固息增发债 50 10 3.9042% 固息增发债 (2016年第15/16/10期增发债) *国开行 60 3 3.5650% 固息增发债 1/6-1/9 60 5 3.7052% 固息增发债 50 7 3.85% 固息金融债 90 10 3.7659% 固息增发债 40 20 4.01% 固息金融债 (2016年第15、18和13期增发债以及2017年第1、2期新发债) *国开行 至多60 3 周二招标 固息增发债 1/11-/1/12 至多80 5 固息增发债 至多100 10 固息增发债 (2016年第15、18和13期增发债) *国开行 至多60 1 周四招标 固息增发债 1/13-/1/16 至多60 7 固息增发债 至多40 20 固息增发债 (2016年第17期、2017年第一、第二期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。