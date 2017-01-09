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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:02 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *进出口行       40            3       3.5618%       固息增发债    1/5-1/9
                 30            5       3.7452%       固息增发债
                 50           10       3.9042%       固息增发债
                      (2016年第15/16/10期增发债)
 *国开行         60            3       3.5650%       固息增发债    1/6-1/9
                 60            5       3.7052%       固息增发债
                 50            7       3.85%         固息金融债
                 90           10       3.7659%       固息增发债
                 40           20       4.01%         固息金融债
               (2016年第15、18和13期增发债以及2017年第1、2期新发债)
    
 *国开行       至多60          3       周二招标      固息增发债    1/11-/1/12
               至多80          5                     固息增发债
               至多100        10                     固息增发债
                      (2016年第15、18和13期增发债) 
 *国开行       至多60          1       周四招标      固息增发债    1/13-/1/16
               至多60          7                     固息增发债
               至多40         20                     固息增发债
                      (2016年第17期、2017年第一、第二期增发债)  
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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