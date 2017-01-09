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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--1月10日-1月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    1月9日当周
    
    1月10日(二)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                      11月      +0.4%         +0.5%

    1月10-11日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                 1月        --          -3.9% 
    
    1月11日(三)
    暂无重要经济指标公布
    
    1月12日(四)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              12月        --          -0.1%
                             (较上年同期)                      --          +5.1%
    
    1月13日(五)
    暂无重要经济指标公布 
    
    1月16日当周   
    
    1月15日(日)    
    2145 新西兰食品价格指数                        12月        --          -0.1%
        
    1月16日(一)
    2100 新西兰NZIER企业信心指数            　   第四季        --          26.0%
                    产能利用率                                 --          92.5%  
    2230 澳洲新车销量(较前月)                      12月        --          -0.6%     
    
    1月17日(二)  
    0030 澳洲房屋融资                              11月        --          -0.8%
             投资性房屋融资                                    --          +0.7%       
    (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 龚芳 审校 戴素萍)
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