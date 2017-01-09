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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 12:06 BJT

中国货币市场：短期资金仍宽跨年价格稍偏高，28天逆回购加码投放稳预期

路透上海1月9日 - 中国银行间市场周一资金面依旧保持宽松，短期资金供给充沛，但跨年品种价格仍偏
高。交易员表示，央行公开市场28天逆回购加码投放，继续稳定跨春节流动性预期；但跨年资金供给偏少致价
格仍旧居高不下，令不少机构暂时拆入意愿并不大。  
    
    他们并表示，虽然央行对跨节资金投放力度在逐步增强，但是随着1月份MLF(中期借贷便利)到期量逾四千
多亿，同时随着春节将近，本月中下旬还将有月度缴税等扰动，未来资金面疑虑仍难彻底消除。       
    
    “资金还是很松啊，除了跨年的价格高一点，不跨年的随便借。”华北一银行交易员称，央行现在通过公
开市场对跨年的资金投放力度加大，令市场稍感安慰，但是1月份到期的MLF量很大，而且还将有缴税扰动，年
底资金面状况还很难说。
    
    他并称，跨年资金价格现在都在4%以上，如果大家觉得央妈会持续呵护的话，多短期倾向于滚隔夜操作，
以进一步节约成本，这样到年底临近，就可以拆借期限稍微短一些的资金来过度。
   
    央行公开市场今日进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算
，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。    
    
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将有MLF到期，规模
总计4,355亿元。
    
    “跨年的有缺口，但是确实太贵了，又供给太少，(短的)能借的先借吧，看看过两天资金状况再说，”华
北一银行交易员亦表示，感觉央行应该还会是MLF和公开市场工具联手操作来平稳年底资金面，流动性应该不
至于太紧。       
         
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:58                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0324     2.0566      -2.42
      七天                     2.2833     2.3246      -4.13
                                                  
      14天                     2.6459     2.6862      -4.03
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.8350     0.7450    +209.00
                                                  
      七天                     2.8500     2.3050     +54.50
                                                  
      14天                     2.9600     2.9600      +0.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0400     2.0800      -4.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.4000      -5.00
                                                  
      14天                     2.6800     2.7000      -2.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0940     2.1120      -1.80
                                                  
       七天                    2.4100     2.4410      -3.10
                                                  
       三个月                  3.5152     3.4388      +7.64
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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