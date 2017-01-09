中国货币市场：短期资金仍宽跨年价格稍偏高，28天逆回购加码投放稳预期

路透上海1月9日 - 中国银行间市场周一资金面依旧保持宽松，短期资金供给充沛，但跨年品种价格仍偏 高。交易员表示，央行公开市场28天逆回购加码投放，继续稳定跨春节流动性预期；但跨年资金供给偏少致价 格仍旧居高不下，令不少机构暂时拆入意愿并不大。 他们并表示，虽然央行对跨节资金投放力度在逐步增强，但是随着1月份MLF(中期借贷便利)到期量逾四千 多亿，同时随着春节将近，本月中下旬还将有月度缴税等扰动，未来资金面疑虑仍难彻底消除。 “资金还是很松啊，除了跨年的价格高一点，不跨年的随便借。”华北一银行交易员称，央行现在通过公 开市场对跨年的资金投放力度加大，令市场稍感安慰，但是1月份到期的MLF量很大，而且还将有缴税扰动，年 底资金面状况还很难说。 他并称，跨年资金价格现在都在4%以上，如果大家觉得央妈会持续呵护的话，多短期倾向于滚隔夜操作， 以进一步节约成本，这样到年底临近，就可以拆借期限稍微短一些的资金来过度。 央行公开市场今日进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期1,000亿元。据此计算 ，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。据路透统计，1月13日、18日、19日及21日均将有MLF到期，规模 总计4,355亿元。 “跨年的有缺口，但是确实太贵了，又供给太少，(短的)能借的先借吧，看看过两天资金状况再说，”华 北一银行交易员亦表示，感觉央行应该还会是MLF和公开市场工具联手操作来平稳年底资金面，流动性应该不 至于太紧。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0324 2.0566 -2.42 七天 2.2833 2.3246 -4.13 14天 2.6459 2.6862 -4.03 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8350 0.7450 +209.00 七天 2.8500 2.3050 +54.50 14天 2.9600 2.9600 +0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0400 2.0800 -4.00 七天 2.3500 2.4000 -5.00 14天 2.6800 2.7000 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0940 2.1120 -1.80 七天 2.4100 2.4410 -3.10 三个月 3.5152 3.4388 +7.64 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)