中国汇市：人民币早盘随中间价缩量下跌，短期汇价料延续宽幅波动

* 人民币兑美元早盘缩量下跌

* 中间价创逾半年最大单日跌幅，或仍有过滤

* 客盘购汇需求上升，大行适度提供美元流动性

* 离岸人民币流动性缓解，两地汇价仍倒挂

* 汇价料延续宽幅波动，缺乏方向

路透上海1月9日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量下跌，日内围绕昨日终盘价附近窄幅整理，中间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，监管层或启动过滤机制，但由于特朗普即将就任美国总统，加上春节长假临近，汇价料延续宽幅波动，缺乏方向。

他们并表示，中间价大起大落往往不利于情绪稳定，尤其是周日央行公布六连降的外储数据之后，贬值压力可能再度升温；今日市场客盘购汇需求上升，大行也需适度提供美元流动性；当然在岸和离岸汇价仍存较大的倒挂，这或压制在岸的贬值预期。

“市场动起来，大家也都比较谨慎了，我觉得短期内不会出方向，...一天动50个点拿几个亿没问题，但是一天动500个点，你再拿几个亿试试？”一外资行交易员称。

北京时间12:01，人民币兑美元 即期报6.9327元，上日收报6.923元，夜盘终报6.933元。今日人民币兑美元中间价 报6.9262元，上日为6.8668元。人民币兑美元即期成交额 为84.23亿美元，上日半日为124.86亿美元。

离岸人民币流动性紧张状况周一明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率 自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基点至14.05133%。

中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备 降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。

全球汇市方面，美元周一在亚洲交易时段原地踏步，但上周遭遇获利卖压之后，多头仍提防美元回跌。美国12月就业报告中出现的薪资上涨压力迹象，此前推高了美债收益率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.201元, 上日尾盘为7.189元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8812元, 与在岸即期价差倒挂515点，上一交易日尾盘报6.8498元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9334，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3029、5.9121和8.4955。