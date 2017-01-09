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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:35 BJT

《中国2017年已发行金融债一览表》--1月9日

路透北京1月9日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称 发行时间  规模   期限(年) 票面年利率    首场投标倍数
                (亿元人民币)
  
 *2016年    1月5日    90      10      3.7659%         2.33(第17次增发，参考收益率)
  13期增发17
 *2016年    1月5日    60       3      3.5650%         2.32(第八次增发，参考收益率)
  15期增发8
 *2016年    1月5日    60       5      3.7052%         1.88(第四次增发，参考收益率)
  18期增发4
  *一期     1月5日    50       7      3.85%           2.77
  *二期     1月5日    40      20      4.01%           2.27
 
  总计            300

            
  二、农业发展银行 
    
  人民币债券 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间     规模      期限    票面年利率  首场投标倍数 
                     (亿元人民币)  (年)
   
   *一期    1月4日        40        1        3.20%         2.82
   *二期    1月4日        40        3        3.54%         4.25
   *三期    1月4日        40        5        3.70%         4.14
   *四期    1月4日        40        7        3.83%         2.94
   *五期    1月4日        40       10        3.85%         3.26
      
    总计              200
  
  三、中国进出口银行
  人民币债券 
  -----------------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数  
    
 *2016年     1月5日          50          10      3.9042%     1.97(第13次增发，参考收益率)
  10期增发13
 *2016年     1月5日          40           3      3.5618%     3.74(第三次增发，参考收益率)
  15期增发3
 *2016年     1月5日          30           5      3.7452%     2.46(第三次增发，参考收益率)
  16期增发3
  
    总计            120
    
    
    境内美元债
  -----------------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿美元) 期限(年)  票面利率           备注
    
   暂无
    
      
  四、其他机构
    
  发行机构    债券类型    发行时间   规模  期限(年) 票面年利率   备 注   
                                 (亿元人民币)   
  ----------------------------------------------------------------------------------
  暂无
            
  注:1、*代表新增 
     2、中国2016年已发行金融债一览表请点选 
        中国2015年已发行金融债一览表请点选 (完) 
    
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