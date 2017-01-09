《中国2017年已发行金融债一览表》--1月9日

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透北京1月9日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) *2016年 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 13期增发17 *2016年 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 15期增发8 *2016年 1月5日 60 5 3.7052% 1.88(第四次增发，参考收益率) 18期增发4 *一期 1月5日 50 7 3.85% 2.77 *二期 1月5日 40 20 4.01% 2.27 总计 300 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) (年) *一期 1月4日 40 1 3.20% 2.82 *二期 1月4日 40 3 3.54% 4.25 *三期 1月4日 40 5 3.70% 4.14 *四期 1月4日 40 7 3.83% 2.94 *五期 1月4日 40 10 3.85% 3.26 总计 200 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 *2016年 1月5日 50 10 3.9042% 1.97(第13次增发，参考收益率) 10期增发13 *2016年 1月5日 40 3 3.5618% 3.74(第三次增发，参考收益率) 15期增发3 *2016年 1月5日 30 5 3.7452% 2.46(第三次增发，参考收益率) 16期增发3 总计 120 境内美元债 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿美元) 期限(年) 票面利率 备注 暂无 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------------------- 暂无 注:1、*代表新增 2、中国2016年已发行金融债一览表请点选 中国2015年已发行金融债一览表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)