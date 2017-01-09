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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:48 BJT

《分析师观点》台湾12月出口增速创近四年新高，今年上半年料续成长

路透台北1月9日 - 台湾财政部周一公布，2016年12月出口金额较上年同期 
升14.0%。该数据优于预期的年增10.4%，并续创近四年最高增速，前高是2013年1月的年增2
1.9%。
    12月进口则较上年同期增13.2%，市场预估升9.85%；12月贸易顺差48.6亿美元。财政部
并表示，2016年全年出口年减1.7%，进口则年减2.6%。
    在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
    
                   12月年变动率(%)  11月年变动率(%)
     整体出口金额      +14.0             +12.1               
      --中国(含香港)   +21.4             +19.0              
      --美国 　         +2.0              +9.1                
      --欧洲            +0.1              +1.9                
      --日本           +10.2              +0.8      
    
    **市场评论**
    
    --元大投顾首席经济学家 陈森林:
    12月出口增长力道优于预期，我认为今年上半年继续成长问题不大，都是处在向上趋势
。一方面因为基期偏低的关系，而且美国对台湾态度偏向友好，贸易保护主义只针对特定国
家处理。预估今年出口年增率可达6.5%，上半年约成长9%，下半年则为5%。至于央行上半年
会先观望，下半年伺机升息。
    
    --永丰投顾总经分析师 林南君：
    12月整体进出口表现不错，对主要国家年增率都是呈现上扬，主要如资通讯等产品也都
表现不错，多少受惠于农历春节拉货效应，随着国际景气回温、外部需求回稳，预期台湾 
第一季出口数据应该不错，但应该不致于影响台湾央行利率决策。因国际变数仍多，料第一
季央行仍将维持利率不变，目前暂先预估今年央行仍将按兵不动。

    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收跌1.13角，报32.106。
    --台湾加权股价指数 收跌0.32%，至9,342.42点。
    --指标10年期公债105/11期殖利率 收高0.33基点至1.1575%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
    --参看台湾进出口数据新闻，请点选 

    **相关背景**
    --主计总处此前曾预估2016年出口及进口分别年衰退2.85%及3.59%；2017年出口则估成
长4.95%和成长5.79%。
    --11月间主计总处将2016年台湾经济成长率估在1.35%、通膨率估在1.31%；2017年则料
分别为1.87%和0.75%。
    --台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电
脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

 (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
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