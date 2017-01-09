美国与加拿大经济指标预测--1月10日-1月17日****

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月10日(二) 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 12月 -- 98.40 1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -5.0% +8.7% 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 11月 555.5 553.4 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 11月修正值 +0.9% +0.9% 趸售销售(较前月) 11月 +0.5% +1.4% 1月11日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 358.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,132.0 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 12月 19.50 18.40 1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 58.39 1月11-12日 2100 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 52.09 1月12日(四) 1330 加拿大新屋价格指数 11月 +0.3% +0.4% 1330 美国进口物价(较前月) 12月 +0.7% -0.3% 出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 25.5 23.5 四周均值(万人) -- 25.675 续请失业金人数(万人) 12月31日当周 211.8 211.2 1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字250 赤字1,370 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.5% -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.5 111.9 预期指数 90.2 89.5 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 1月17日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 10.0 9.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
--在前三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目稳步推进前提下，中国财政部第四批PPP示范项目申报准备工作已经在进行中。按照流程，预计一个多月后各地可以完成项目申报准备。
* 美联储最新会议记录措辞并不像预期那般强硬 * 欧元朝着六个半月高点逐步回升 * 加拿大央行对经济乐观的看法提振加元 路透东京5月25日 - 美元周四盘初处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 会议记录料表明美联储对于加息愈发谨慎，并打击美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑最近拖累美元。 美元兑日圆 持平报111.570，脱离上日所及一周高位112.130. 欧元兑美元 涨0.1%报1.1230，升向周二所及六个半月高点1.1268，隔夜曾低见1.1168。 欧元本月上扬，受益于法国政治疑虑消退及欧元区乐观数据等因素。 “美元在联储会议记录公布后下跌，欧元因而恢复涨势。欧元有动能超越1.1300美元关卡，涨势或将继续升向1