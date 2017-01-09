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货币新闻 | 2017年 1月 9日 星期一 13:50 BJT

国际油市：油价下挫，受累于伊朗原油出口大增和美国活跃钻机数增加

交易商称油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)其他成员国减产以结束全球供应过剩局面之际，伊朗却在增加出口。

根据行业消息人士和数据，伊朗出售了超过1,300万桶在海上储存已久的原油，利用OPEC减产之机夺回被西方制裁前的市场份额，并寻求新的买家。

根据汤森路透原油流动数据，伊朗在海上储存的原油从10月初的2,960万桶下降至1,640万桶。数据显示，在此之前，海上储存原油规模在2016年一直鲜有变动，去年初时为2,970万桶。

显示原油供应充足的指标，不止伊朗原油销量大增这一个。

美国能源企业上周连续第10周增加活跃钻机数量。

油服企业贝克休斯(Baker Hughes)周五公布，截至1月6日的当周，美国活跃钻机总量增至529个，创2015年12月来最高。(完)

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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张若琪)
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