国际油市：油价下挫，受累于伊朗原油出口大增和美国活跃钻机数增加

中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
交易商称油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)其他成员国减产以结束全球供应过剩局面之际，伊朗却在增加出口。
根据行业消息人士和数据，伊朗出售了超过1,300万桶在海上储存已久的原油，利用OPEC减产之机夺回被西方制裁前的市场份额，并寻求新的买家。
根据汤森路透原油流动数据，伊朗在海上储存的原油从10月初的2,960万桶下降至1,640万桶。数据显示，在此之前，海上储存原油规模在2016年一直鲜有变动，去年初时为2,970万桶。
显示原油供应充足的指标，不止伊朗原油销量大增这一个。
美国能源企业上周连续第10周增加活跃钻机数量。
油服企业贝克休斯(Baker Hughes)周五公布，截至1月6日的当周，美国活跃钻机总量增至529个，创2015年12月来最高。(完)
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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张若琪)
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)