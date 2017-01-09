中国经济：GDP核算由初核、初实和终核调为初核和终核两步--国家统计局

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周一公告，决定对现行的国内生产总值(GDP)核算和 数据发布制度进行精简改革，由目前初步核算、初步核实和最终核实三个步骤调整为初步核 算和最终核实两个步骤，并按规定发布。 统计局解释称，从实际工作看，初步核实数与初步核算数差距不大，并且在开展经济 普查或者核算方法发生重大变化的年份，通常不对GDP进行初步核实，而是直接进行最终核 实，因此，使得初步核实这一修订步骤的实际意义减小。 此外，因初步核实与最终核实时间间隔较短，GDP数据多次修订给使用者带来不便。鉴 于此有必要改革中国现行的GDP核算和数据发布制度。 统计局称，取消年度GDP初步核实。改革后，年度GDP核算分为初步核算和最终核实两个 步骤。初步核算数于次年1月20日左右在年度国民经济运行情况新闻发布会上以及国家统计 数据库（data.stats.gov.cn/）中发布；最终核实数于隔年1月份以国家统计局公告 形式发布。 取消季度GDP初步核实。改革后，季度GDP核算分为初步核算和最终核实两个步骤。初步 核算数于季后15日左右在季度国民经济运行情况新闻发布会上和国家统计数据库中发布；最 终核实数于隔年1月份在国家统计数据库中发布。 除上述核算程序外，在开展全国经济普查，发现对GDP数据有较大影响的新的基础资料 ，或核算方法及分类标准发生变化后，也要对年度GDP历史数据进行修订，并且对季度GDP历 史数据进行相应修订。 改革后的GDP核算和数据发布制度自本公告发布之日起实施。以往与GDP核算和数据发 布程序有关的各项规定若与本公告有冲突之处，以本公告为准。 统计局同日发布的2015年GDP最终核实数与初步核算数均为同比增长6.9%，两者不变价 增速差距-0.02%。 以下为国家统计局发布的2015年GDP最终核实数与初步核算数对比表格： 行业 现价总量（亿元） 不变价增速（％） 产业结构（％） 最终 初步核 差距 最终核 初步 差 最终 初步 差距 核实 算数 实数 核算 距 核实 核算 数 数 数 数 GDP 689,052 685,506 3,546 6.9 6.9 -0.02 100.0 100.0 0.0 第一 60,862 60,870 -8 3.9 3.9 0.0 8.8 8.9 0.0 产业 第二 282,040 280,560 1,480 6.2 6.1 0.1 40.9 40.9 0.0 产业 第三 346,150 344,075 2,075 8.2 8.3 -0.1 50.2 50.2 0.0 产业 欲浏览详情请点选统计局官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)