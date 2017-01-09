中国经济：GDP核算由初核、初实和终核调为初核和终核两步--国家统计局

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透北京1月9日 - 中国国家统计局周一公告，决定对现行的国内生产总值(GDP)核算和 数据发布制度进行精简改革，由目前初步核算、初步核实和最终核实三个步骤调整为初步核 算和最终核实两个步骤，并按规定发布。 统计局解释称，从实际工作看，初步核实数与初步核算数差距不大，并且在开展经济 普查或者核算方法发生重大变化的年份，通常不对GDP进行初步核实，而是直接进行最终核 实，因此，使得初步核实这一修订步骤的实际意义减小。 此外，因初步核实与最终核实时间间隔较短，GDP数据多次修订给使用者带来不便。鉴 于此有必要改革中国现行的GDP核算和数据发布制度。 统计局称，取消年度GDP初步核实。改革后，年度GDP核算分为初步核算和最终核实两个 步骤。初步核算数于次年1月20日左右在年度国民经济运行情况新闻发布会上以及国家统计 数据库（data.stats.gov.cn/）中发布；最终核实数于隔年1月份以国家统计局公告 形式发布。 取消季度GDP初步核实。改革后，季度GDP核算分为初步核算和最终核实两个步骤。初步 核算数于季后15日左右在季度国民经济运行情况新闻发布会上和国家统计数据库中发布；最 终核实数于隔年1月份在国家统计数据库中发布。 除上述核算程序外，在开展全国经济普查，发现对GDP数据有较大影响的新的基础资料 ，或核算方法及分类标准发生变化后，也要对年度GDP历史数据进行修订，并且对季度GDP历 史数据进行相应修订。 改革后的GDP核算和数据发布制度自本公告发布之日起实施。以往与GDP核算和数据发 布程序有关的各项规定若与本公告有冲突之处，以本公告为准。 统计局同日发布的2015年GDP最终核实数与初步核算数均为同比增长6.9%，两者不变价 增速差距-0.02%。 以下为国家统计局发布的2015年GDP最终核实数与初步核算数对比表格： 行业 现价总量（亿元） 不变价增速（％） 产业结构（％） 最终 初步核 差距 最终核 初步 差 最终 初步 差距 核实 算数 实数 核算 距 核实 核算 数 数 数 数 GDP 689,052 685,506 3,546 6.9 6.9 -0.02 100.0 100.0 0.0 第一 60,862 60,870 -8 3.9 3.9 0.0 8.8 8.9 0.0 产业 第二 282,040 280,560 1,480 6.2 6.1 0.1 40.9 40.9 0.0 产业 第三 346,150 344,075 2,075 8.2 8.3 -0.1 50.2 50.2 0.0 产业 欲浏览详情请点选统计局官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)