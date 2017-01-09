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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:09 BJT

澳洲股市：连五日上涨创20个月最高收位，受金融及医疗类股推助

医疗保健类股领涨，CSL Ltd 收高1.6%，至10月21日以来高点。

Ramsay Healthcare 则劲扬3%至11月14日以来最高。

但基本材料类股下挫，因澳洲产业、创新和科技部预计铁矿石价格将大幅下跌。

铁矿石生产商Fortescue Metals 跌3.8%，收在逾两周低点。必和必拓 跌0.1%，力拓 跌1.3%。(完)
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