台湾股市：收跌中止连五日涨势，追价力道薄弱料续处高档震荡整理

路透台北1月9日 - 台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。分析师表示，因台股连日涨多逼近9,400点整数 关口，追价力道薄弱致指数略见拉回，短线料续处高档震荡整理。 台湾加权股价指数 收跌0.32%，至9,342.42点；今日成交初值 为638.48亿台币，上交易 日修正后为709.13亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，因买盘不济令台股今日呈现拉回走势，且台币兑美元 回贬破32 元，也使市场对外资持续归队产生疑虑，追价力道薄弱致大盘陷入高档整理，明日指数主要区间料在9,300-9, 400点。 〞市场追价气氛有点停看听。〞他说。 他并称，股王大立光 今日收跌逾3%也拖累大盘走势，毕竟市场关注本周半导体龙头--台积电<23 30.TW>及大立光即将召开投资人说明会。 不过，富兰克林华美传产基金经理人杨金锋则表示，统计过去六年1月、2月、3月上涨机率分别为53%、65 %、65%、平均涨幅分别为2.6%、1.0%、2.0%，整体第一季相对第二、三季较具表现机会，外资若能持续归队， 台股将随时酝酿突破2016年高点9,430点机会。 但他提醒此时不宜过度追价，待大盘量缩逢支撑时再行低接布局。 台币兑美元周一早盘走贬；交易员表示，随国际美元走强，日圆、韩元等亚币全面回档，加上海外并购投 资款持续大举汇出，加重台币贬值压力，早盘台币一举贬破32元大关，最低至32.130，贬值逾1角。 亚洲股市周一涨跌互见，本地时间13:57，MSCI亚太明晟指数 跌0.04%。(完)