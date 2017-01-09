台湾债市：指标五年券殖利率连两日收升，因追价谨慎料转为区间整理格局

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
* 五年券106/2发行前交殖利率连两日收升 * 追价谨慎料转为区间整理格局 * 106/2殖利率明日区间料在0.81-0.86% 路透台北1月9日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周一连续第 二日收升。交易员认为，由于美国指标10年公债殖利率从低位反弹，106/2殖利率也跟进走 扬，且追价意愿谨慎也浇熄短多热情，短线料转为区间整理格局。 他们指出，随着美债殖利率反弹，开年以来的短多行情将稍作休息，短线暂且消化停利 卖压，106/2殖利率料先横向狭幅盘整，静待下周标债变数厘清。 〞短多行情暂时结束。〞一大型证券交易员说。 他们表示，台股今日收跌表现较显疲弱，106/2殖利率也未受惠延续偏多氛围，反而收 近日高，凸显短多氛围略见消散，除非美债多头再次集气，才能提振台债追价意愿。 台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。分析师表示，因台股连日涨多逼近9,400点整数 关口，追价力道薄弱致指数略见拉回，短线料续处高档震荡整理。 交易员也预估，明日10年券105/11期 指标公债的区间料在1.14-1.19%；五 年106/2期公债殖利率料在0.81-0.86%之间。 美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及 预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。 指标10年期公债 尾盘收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +2.13 0.8395 0.8230-0.8400% 109.5 10 105/11 +0.33 1.1575 1.1460-1.1600% 1.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1575% 5 105/13 0.8405% 3 105/1 没有成 交 2 105/12 没有成 交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)