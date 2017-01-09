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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 15:08 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率连两日收升，因追价谨慎料转为区间整理格局

* 五年券106/2发行前交殖利率连两日收升
    * 追价谨慎料转为区间整理格局
    * 106/2殖利率明日区间料在0.81-0.86%

    路透台北1月9日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周一连续第
二日收升。交易员认为，由于美国指标10年公债殖利率从低位反弹，106/2殖利率也跟进走
扬，且追价意愿谨慎也浇熄短多热情，短线料转为区间整理格局。
    
    他们指出，随着美债殖利率反弹，开年以来的短多行情将稍作休息，短线暂且消化停利
卖压，106/2殖利率料先横向狭幅盘整，静待下周标债变数厘清。 
    
    〞短多行情暂时结束。〞一大型证券交易员说。
   
    他们表示，台股今日收跌表现较显疲弱，106/2殖利率也未受惠延续偏多氛围，反而收
近日高，凸显短多氛围略见消散，除非美债多头再次集气，才能提振台债追价意愿。
    
    台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。分析师表示，因台股连日涨多逼近9,400点整数 
关口，追价力道薄弱致指数略见拉回，短线料续处高档震荡整理。 
    
    交易员也预估，明日10年券105/11期 指标公债的区间料在1.14-1.19%；五
年106/2期公债殖利率料在0.81-0.86%之间。
    
    美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及
预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。
指标10年期公债 尾盘收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。 
     
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   +2.13      0.8395      0.8230-0.8400%       109.5
  10  105/11                   +0.33      1.1575      1.1460-1.1600%         1.5
  
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 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                1.1575%
  5  105/13                0.8405%
  3   105/1                 没有成
                                交
  2  105/12                 没有成
                                交
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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