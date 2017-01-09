台湾债市：指标五年券殖利率连两日收升，因追价谨慎料转为区间整理格局

* 五年券106/2发行前交殖利率连两日收升 * 追价谨慎料转为区间整理格局 * 106/2殖利率明日区间料在0.81-0.86% 路透台北1月9日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周一连续第 二日收升。交易员认为，由于美国指标10年公债殖利率从低位反弹，106/2殖利率也跟进走 扬，且追价意愿谨慎也浇熄短多热情，短线料转为区间整理格局。 他们指出，随着美债殖利率反弹，开年以来的短多行情将稍作休息，短线暂且消化停利 卖压，106/2殖利率料先横向狭幅盘整，静待下周标债变数厘清。 〞短多行情暂时结束。〞一大型证券交易员说。 他们表示，台股今日收跌表现较显疲弱，106/2殖利率也未受惠延续偏多氛围，反而收 近日高，凸显短多氛围略见消散，除非美债多头再次集气，才能提振台债追价意愿。 台湾股市周一收跌，中止连五日涨势。分析师表示，因台股连日涨多逼近9,400点整数 关口，追价力道薄弱致指数略见拉回，短线料续处高档震荡整理。 交易员也预估，明日10年券105/11期 指标公债的区间料在1.14-1.19%；五 年106/2期公债殖利率料在0.81-0.86%之间。 美国公债收益率周五从数周低位反弹，此前数据显示，尽管12月美国就业岗位增幅不及 预期，但薪资增长，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑最早在今年首季升息。 指标10年期公债 尾盘收益率报2.419%，周四尾盘报2.368%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +2.13 0.8395 0.8230-0.8400% 109.5 10 105/11 +0.33 1.1575 1.1460-1.1600% 1.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1575% 5 105/13 0.8405% 3 105/1 没有成 交 2 105/12 没有成 交 (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)