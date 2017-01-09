新兴汇市：新兴亚币下滑，因美国就业数据支撑美联储升息预期

港报社评：医委会改革再上路，业界勿再砌辞反对--明报5月25日
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
新兴亚币过去两个月来大幅回跌，因预期美国总统当选人特朗普增加基础建设支出和减 税的计划将提振美国经济增长和通胀，令美债收益率跳升。 围绕特朗普对贸易立场的疑虑也打压亚币。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.42 116.91 -0.43 -0.30 117.07 坡元 1.4424 1.4396 -0.19 +0.46 1.4490 台币 32.128 31.993 -0.42 +0.47 32.279 韩元 1208.20 1193.00 -1.26 -0.04 1207.70 泰铢 35.77 35.67 -0.28 +0.08 35.80 菲律宾披索 49.65 49.52 -0.26 +0.14 49.72 印尼卢比 13380.00 13360.00 -0.15 +0.67 13470.00 印度卢比 68.19 67.96 -0.34 -0.40 67.92 马币 4.4750 4.4710 -0.09 +0.21 4.4845 人民币 6.9340 6.9330 -0.01 +0.18 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红/张明钧/张若琪 审校 高琦/王颖/王兴亚/于春红)
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。
内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。