版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:41 BJT

新兴汇市：新兴亚币下滑，因美国就业数据支撑美联储升息预期

新兴亚币过去两个月来大幅回跌，因预期美国总统当选人特朗普增加基础建设支出和减
税的计划将提振美国经济增长和通胀，令美债收益率跳升。
    
    围绕特朗普对贸易立场的疑虑也打压亚币。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.42    116.91   -0.43   -0.30    117.07
    坡元            1.4424    1.4396   -0.19   +0.46    1.4490
    台币          32.128    31.993   -0.42   +0.47    32.279
    韩元           1208.20   1193.00   -1.26   -0.04   1207.70
    泰铢             35.77     35.67   -0.28   +0.08     35.80
    菲律宾披索       49.65     49.52   -0.26   +0.14     49.72
    印尼卢比      13380.00  13360.00   -0.15   +0.67  13470.00
    印度卢比       68.19     67.96   -0.34   -0.40     67.92
    马币            4.4750    4.4710   -0.09   +0.21    4.4845
    人民币          6.9340    6.9330   -0.01   +0.18    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 王洋/刘秀红/张明钧/张若琪 审校 高琦/王颖/王兴亚/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐