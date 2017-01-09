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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 14:42 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元上涨，受就业报告推动

0627GMT

* 美元兑日圆涨0.49%，英镑兑美元跌0.76%，欧元兑英镑涨0.7%，美元兑加元涨0.15%

* 美元兑离岸人民币涨0.56%，美元兑人民币升0.02%，美元兑韩元上扬1.27%，美元兑坡元扬升0.26%

* 沪综指升0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.06%，新加坡股市升0.54%，美国原油跌0.48%

* 英国首相特雷莎梅否认她的脱欧计划“一团浆糊”的说法

* 中国外汇储备下降是个“好消息”--中国人民银行顾问

* 日本休市

* 技术图 tmsnrt.rs/2eaw4hx

(完)

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