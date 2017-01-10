台湾已公布经济指标--2017/1/10

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振

波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。