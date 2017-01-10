台湾已公布经济指标--2017/1/10

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- *商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y) 11月 8.83% 3.43% r 1/23 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,342.04 4,343.48 2/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.70% +1.97% 2/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +2.03% +2.06% -- -- (统计值) (Q3概估值) 重贴现率(%) 第四季 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。