全球金市：金价微升，但美国加息前景限制其升势

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
“金价的反弹走势依然部分存在，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，“不过，货币政策变动的影响，比如美联储加息，将逐步反映到市场中，金价的快速反弹行情应当结束了。”
现货金已经较12月中触及的10个月低点反弹了近5%。
“从季节上看，1月通常是特别看涨黄金的月份。”Adroit Financial Services的研究部主管Amit Kumar Gupta表示，并称中国农历新年是在本月末，料会助长实货黄金购买量。
他还补充道，美元指数自近期高位略有回调，也帮助支撑金价。
路透技术分析师王涛称，现货金可能测试1,182美元的阻力位，若能站上此水准，将为升向每盎司1,219美元打开通道。
其它贵金属方面，现货银 下滑0.2%至每盎司16.44美元；现货铂金 上涨0.3%至969.99美元；现货钯金 升逾1%至766.20美元，盘中稍早曾触及768.10美元的逾一个月高位。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/高琦 审校 于春红)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)