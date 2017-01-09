全球金市：金价微升，但美国加息前景限制其升势

“金价的反弹走势依然部分存在，”永丰金融集团研究部主管涂国彬表示，“不过，货币政策变动的影响，比如美联储加息，将逐步反映到市场中，金价的快速反弹行情应当结束了。”

现货金已经较12月中触及的10个月低点反弹了近5%。

“从季节上看，1月通常是特别看涨黄金的月份。”Adroit Financial Services的研究部主管Amit Kumar Gupta表示，并称中国农历新年是在本月末，料会助长实货黄金购买量。

他还补充道，美元指数自近期高位略有回调，也帮助支撑金价。

路透技术分析师王涛称，现货金可能测试1,182美元的阻力位，若能站上此水准，将为升向每盎司1,219美元打开通道。

其它贵金属方面，现货银 下滑0.2%至每盎司16.44美元；现货铂金 上涨0.3%至969.99美元；现货钯金 升逾1%至766.20美元，盘中稍早曾触及768.10美元的逾一个月高位。（完）

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