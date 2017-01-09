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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 15:34 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走低，可能测试21天移动均值1.0482

0709 GMT

* 欧元兑美元上周五波动区间在1.0623-1.0525，今日亚洲时段波动区间在1.0516-45

* 维持跌势，跌至波动区间低端，有看跌迹象

* 21天移动均值1.0482和55天移动均值1.0669为关键价位，料会测试更低水位

* 德国经常账顺差增长；德国11月工业生产增幅逊于预期，10月工业生产数据被向上修订

* 俄罗斯将欧元在外汇储备中的占比较第三季下调

* 关注将要发布的欧元区1月Sentix投资者信心指数，预估为12.5，12月为10.0 (完)

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