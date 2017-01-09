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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 15:45 BJT

《图表新闻》印度股市2017年获利增长料为亚洲最高

路透1月9日 - 据汤森路透StarMine数据，印度股市料在接下来的四个季度以20%的获利涨幅在亚洲领先，印尼、韩国紧随其后。

新西兰、马来西亚和新加坡在该地区获利增幅中落后垫底。

亚洲各国股市获利预估增幅： reut.rs/2jtd4jO

亚洲各国市场估值对比： reut.rs/2jt7Kwu

(完) (编译 李爽 审校 刘秀红)
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