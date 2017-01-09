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债券 | 2017年 1月 9日 星期一 15:51 BJT

法国经济：央行确认第四季经济增长0.4%，称制造业信心上升

路透巴黎1月9日 - 法国央行周一称，法国第四季经济将扩张0.4%，确认了上月公布的GDP增幅初估数据。

法国央行补充称，12月制造业企业信心指标升至102点，创2011年5月以来最高。11月为101.

“企业领袖预计工业生产1月将略微上升，”法国央行在声明中称。

声明补充说，12月服务业企业景气指标从11月的100降至99。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
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