金属期市：伦铜企稳，因美元走强及新年假期影响交易

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
“铜是我们在2017年所青睐的一种大宗商品...我们目前预计，受供应下降预期影响，今年铜市场会出现小幅(8.2万吨)短缺，”该券商在一份报告中称。
“在价格低迷期间，铜矿企业会削减资本支出，而且在某些情况下将减少高品级矿。运营风险由此加大，而且意料之外的中断有可能会是铜市场今年最主要的影响因素。”
0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨5,614.50美元，上日收盘变化不大。上周四铜价触及逾两周高位每吨5,698美元。
上海期货交易所期铜合约 涨0.7%，至每吨45,730元人民币。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在1月3日止当周连续第三周减持铜期货和期权净多仓。
在大量铜涌入仓库后，中国铜价升水开始承压。上海铜库存上周跳增17%。中国保税铜和交割铜周五升水均下降5美元。
美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。
日本市场周一因公众假期休市，加剧了淡静市况。交易员不愿建立大规模仓位，因为今年农历春节较早，落在1月底。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)