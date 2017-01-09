版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:00 BJT

金属期市：伦铜企稳，因美元走强及新年假期影响交易

“铜是我们在2017年所青睐的一种大宗商品...我们目前预计，受供应下降预期影响，今年铜市场会出现小幅(8.2万吨)短缺，”该券商在一份报告中称。

“在价格低迷期间，铜矿企业会削减资本支出，而且在某些情况下将减少高品级矿。运营风险由此加大，而且意料之外的中断有可能会是铜市场今年最主要的影响因素。”

0730GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨5,614.50美元，上日收盘变化不大。上周四铜价触及逾两周高位每吨5,698美元。

上海期货交易所期铜合约 涨0.7%，至每吨45,730元人民币。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在1月3日止当周连续第三周减持铜期货和期权净多仓。

在大量铜涌入仓库后，中国铜价升水开始承压。上海铜库存上周跳增17%。中国保税铜和交割铜周五升水均下降5美元。

美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美联储进一步加息奠定了基础。

日本市场周一因公众假期休市，加剧了淡静市况。交易员不愿建立大规模仓位，因为今年农历春节较早，落在1月底。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐