版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:10 BJT

俄罗斯金融：央行再度将日圆纳入该国外汇储备，削减欧元配置比例

截至6月底，欧元 在外汇储备中所占比重从3月底时的39.1%下滑至35.7%，英镑 所占比重从9.3%降至8.8%。

截至2016年中期，加元 在俄罗斯外汇储备中所占比重为3.7%，三个月前则为3.5%。

澳元 在第二季所占比重持平在1.1%，人民币 所占比重也持平在0.1%。

2015年末，俄罗斯与少许国家(其中多数是亚洲国家)一道买入人民币补充外汇储备，以寻求对其外海资产的战略性持有进行多元化。(完) (编译 高琦/侯雪苹；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐