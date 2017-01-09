《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月9日

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透1月9日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:17时,1港元=0.894人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 20.37 8.33 2.74 南玻 11.43 6.01 2.13 深康佳 4.65 2.83 1.84 ST中华 13.92 5.24 2.97 ST中冠 10.01 4.19 2.67 深深宝 17.17 7.20 2.67 深华发 22.57 6.98 3.62 深赤湾 19.87 12.51 1.78 特力 56.41 13.31 4.74 飞亚达 15.70 7.73 2.27 一致药业 69.50 46.80 1.66 深深房 11.17 5.72 2.18 ST盛润 8.65 6.51 1.49 深南电 10.73 5.26 2.28 深纺织 16.38 7.73 2.37 方大集团 14.77 7.52 2.20 深国商 13.13 5.09 2.89 深赛格 11.60 5.04 2.57 宝石 11.34 6.18 2.05 小天鹅 33.74 24.33 1.55 粤高速 7.24 5.04 1.61 晨鸣纸业 11.28 7.98 1.58 ST珠江 11.60 5.85 2.22 美菱电器 6.83 4.51 1.69 大冷股份 11.42 6.15 2.08 粤电力 5.53 3.69 1.68 佛山照明 10.08 6.22 1.81 江铃汽车 28.90 19.15 1.69 沙隆达 16.50 7.32 2.52 苏常柴 9.98 4.87 2.29 威孚高科 23.04 18.97 1.36 古井贡酒 46.96 29.64 1.77 ST东海 14.98 7.01 2.39 长安汽车 15.67 11.00 1.59 京东方 3.16 2.31 1.53 鲁泰 12.70 9.44 1.50 本钢板材 5.52 2.80 2.21 张裕 36.54 20.78 1.97 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)