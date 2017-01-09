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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月9日

路透1月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地
时间16:18时，1港元=0.89395人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.53%，高于上交易日收盘的22.16%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元  H股价格(港     A/H股比价
                                           )           元)      
 工商银行                                    4.46         4.68          1.07
 建设银行                                    5.47         5.83          1.05
 中国银行                                    3.44         3.50          1.10
 农业银行                                    3.13         3.26          1.07
 招商银行                                   17.94        18.74          1.07
 中信银行                                    6.84         5.12          1.49
 交通银行                                    5.79         5.69          1.14
 民生银行                                    9.02         8.44          1.20
 中国人寿                                   25.58        21.00          1.36
 中国平安                                   35.42        39.70          1.00
 中国太保                                   28.35        27.50          1.15
 中信证券                                   16.07        16.16          1.11
 新华人寿                                   44.70        37.05          1.35
 海通证券                                   15.60        13.74          1.27
 华能国际                                    7.12         4.98          1.60
 大唐发电                                    3.91         2.03          2.15
 华电国际                                    5.05         3.37          1.68
 中煤能源                                    5.86         3.77          1.74
 中国神华                                   16.50        15.40          1.20
 中国石油                                    8.37         6.18          1.52
 兖州煤业                                   10.80         5.44          2.22
 中国石化                                    5.86         5.87          1.12
 上海石化                                    6.83         4.38          1.74
 中海油服                                   13.25         7.55          1.96
 仪征化纤                                    4.28         1.54          3.11
 中国铝业                                    4.51         3.22          1.57
 江西铜业                                   17.99        11.18          1.80
 洛阳钼业                                    3.79         1.91          2.22
 紫金矿业                                    3.37         2.54          1.48
 马钢股份                                    2.93         2.27          1.44
 鞍钢股份                                    5.24         4.75          1.23
 重庆钢铁                                    2.52         2.27          1.24
 海螺水泥                                   17.60        21.80          0.90
 洛阳玻璃                                   25.61         5.01          5.72
 京城机电                                   12.14         3.82          3.56
 中联重科                                    4.66         3.60          1.45
 金隅股份                                    4.39         2.72          1.81
 中国国航                                    7.41         5.09          1.63
 东方航空                                    7.42         3.70          2.24
 南方航空                                    7.18         4.22          1.90
 中国远洋                                    5.44         2.77          2.20
 中海集运                                    4.14         1.63          2.84
 中集集团                                   15.68        11.62          1.51
 中海发展                                    7.05         4.33          1.82
 宁沪高速                                    8.57         9.77          0.98
 深高速                                      8.54         6.84          1.40
 成渝高速                                    5.19         2.94          1.97
 皖通高速                                   17.04         6.09          3.13
 广深铁路                                    5.77         4.77          1.35
 中国南车                                   10.14         7.17          1.58
 中国交建                                   15.75         9.10          1.94
 中国铁建                                   12.10        10.22          1.32
 中国中铁                                    9.12         6.51          1.57
 长城汽车                                   11.18         7.32          1.71
 比亚迪                                     49.91        42.30          1.32
 广汽集团                                   22.76         9.69          2.63
 青岛啤酒                                   29.75        29.15          1.14
 白云山                                     24.18        19.26          1.40
 新华制药                                   13.23         5.69          2.60
 海信科龙                                   10.79         6.25          1.93
 南京熊猫                                   15.15         7.10          2.39
 晨鸣纸业                                   11.28         8.50          1.48
 上海医药                                   20.41        18.84          1.21
 中兴通讯                                   15.05        12.34          1.36
 东方电气                                   10.79         7.16          1.69
 潍柴动力                                   10.41        12.64          0.92
 东北电气                                    8.25         2.53          3.65
 广船国际                                   32.34        12.52          2.89
 昆明机床                                    7.88         2.56          3.44
 一拖股份                                   12.55         4.48          3.13
 北辰实业                                    4.20         2.47          1.90
 创业环保                                    8.57         3.96          2.42
 中国中冶                                    4.85         2.87          1.89
 金风科技                                   17.03        13.10          1.45
 丽珠                                       59.17        44.20          1.50
 万科                                       20.66        18.08          1.28
 郑煤机                                      7.61         4.31          1.98
 大连港                                      2.89         1.37          2.36
 山东墨龙                                   10.44         2.78          4.20
 浙江世宝                                   37.79         9.13          4.63
 复星医药                                   23.41        23.85          1.10
 光大银行                                    3.92         3.61          1.21
 东江环保                                   18.02        13.38          1.51
 上海电气                                    8.42         3.57          2.64
 广发证券                                   17.06        16.46          1.16
 华泰证券                                   18.15        15.28          1.33
 东方证券                                   15.26         7.66          2.23
 光大证券                                   15.92        12.42          1.43
 招商证券                                   16.47        11.92          1.55
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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