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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:36 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆可能获得低吸买盘支持

0818 GMT

* 美元兑日圆在转换线切入位116.83略上方寻获支撑

* 出现技术性买盘，多头格局再度建立

* 风险胃纳增强，可能上探1月高点118.60

* 115障碍仍完好无损，现汇在上周突破失败

* 据称在117.50/60左右有大量卖盘，可能会抑制涨势

* 尽管日本逢假日休市，但美元兑日圆在亚洲时段介于合理区间116.90-117.53波动 (完)

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