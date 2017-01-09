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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 16:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,550亿韩元，连续第九个交易日买超

路透首尔1月9日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,550亿韩元。外资已连续九天买超韩股，期间累计净买入1.27万亿韩元(10.5亿美元)的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1 月 9日 *255.0 -457.1 192.3

^1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8

1 月 5日 84.1 -164.8 65.5

1 月 4日 214.2 -358.3 127.2

1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2

1 月 2日 27.4 -84.7 38.6

12月29日 128.6 -296.6 155.9

12月28日 126.8 -414.8 281.0

12月27日 93.4 173.6 -258.8

12月26日 -31.2 125.3 -87.9

12月23日 -100.5 228.3 -125.5

12月22日 -50.0 75.9 -29.7

12月21日 78.2 -69.1 -8.2

12月20日 60.6 -29.1 -33.5

12月19日 5.0 -79.5 78.8

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本月以来 923.0 -1,376.3 383.7

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今年以来 923.0 -1,376.3 383.7

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注：^ 为修正后数据。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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