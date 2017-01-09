表格：外资在韩国股市买超2,550亿韩元，连续第九个交易日买超

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透首尔1月9日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,550亿韩元。外资已连续九天买超韩股，期间累计净买入1.27万亿韩元(10.5亿美元)的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------------
1 月 9日 *255.0 -457.1 192.3
^1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8
1 月 5日 84.1 -164.8 65.5
1 月 4日 214.2 -358.3 127.2
1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2
1 月 2日 27.4 -84.7 38.6
12月29日 128.6 -296.6 155.9
12月28日 126.8 -414.8 281.0
12月27日 93.4 173.6 -258.8
12月26日 -31.2 125.3 -87.9
12月23日 -100.5 228.3 -125.5
12月22日 -50.0 75.9 -29.7
12月21日 78.2 -69.1 -8.2
12月20日 60.6 -29.1 -33.5
12月19日 5.0 -79.5 78.8
----------------------------------------------------
本月以来 923.0 -1,376.3 383.7
----------------------------------------------------
今年以来 923.0 -1,376.3 383.7
----------------------------------------------------
注：^ 为修正后数据。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)