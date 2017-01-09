更新版 1-中国汇市：人民币续收跌，离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大

* 人民币续收跌，中间价创逾半年最大单日跌幅 * 客盘购汇需求上升，大行适度提供美元流动性 * 离岸人民币流动性紧张缓解，两地汇价仍倒挂 * 市场不确定性增加，市场情绪也趋于谨慎 (新增收盘报价和评论) 路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周一续收跌，日内有效波动不大；中 间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，上午大行出手维稳后，市场心领 神会，日内汇价较平稳。而离岸流动性紧张虽有缓解，但和在岸汇价仍存较大的倒挂，亦对 在岸贬值预期有所压制。 他们并表示，中间价大起大落往往不利于情绪稳定，尤其是周日央行公布六连降的外储 数据之后，贬值压力可能再度升温；今日市场客盘购汇需求上升，大行也需适度提供美元流 动性。近期汇价波动较大，市场情绪也趋于谨慎。 “早上央行压了下（美元），一天就大家都比较老实了。”一中资行交易员称，“上周 亏了还一直扛着呢。” 亦有外资行交易员表示，市场充满了不确定性，预计这周汇率可能稳一稳。 “市场动起来，大家也都比较谨慎了，我觉得短期内不会出方向，...一天动50个点拿 几个亿没问题，但是一天动500个点，你再拿几个亿试试？”另一外资行交易员称。 离岸人民币流动性紧张状况周一明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民 币Hibor隔夜拆借利率 自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基 点至14.05133%。 中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备 降至3.01万亿美元 的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此 解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走 低。 全球汇市方面，周一亚洲交易时段美元小幅走高。美国12月就业报告中出现的薪资上涨 压力迹象，证明足以推高美债收益率。但多头仍警惕上周遭遇的获利回吐。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9344 6.923 -0.16% FXS> 中间价 6.9262 6.8668 -0.86% 成交额<CNYSPTVOL=C 218.39亿美元 266.04亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 105 日低6.94 日高6.92 95 今年以来升贬幅度 0.22% 2005年汇改以来升贬 19.35% 幅度 一年期美元/人民币 875 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.879 6.8498 一年期NDF<CNY1YNDF 7.198 7.189 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9333； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.3025、5.9064和8.4475。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/马蓉; 审校 林高丽)