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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 17:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收跌，离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大

* 人民币续收跌，中间价创逾半年最大单日跌幅
    * 客盘购汇需求上升，大行适度提供美元流动性
    * 离岸人民币流动性紧张缓解，两地汇价仍倒挂
    * 市场不确定性增加，市场情绪也趋于谨慎

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期 周一续收跌，日内有效波动不大；中
间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，上午大行出手维稳后，市场心领
神会，日内汇价较平稳。而离岸流动性紧张虽有缓解，但和在岸汇价仍存较大的倒挂，亦对
在岸贬值预期有所压制。
    
    他们并表示，中间价大起大落往往不利于情绪稳定，尤其是周日央行公布六连降的外储
数据之后，贬值压力可能再度升温；今日市场客盘购汇需求上升，大行也需适度提供美元流
动性。近期汇价波动较大，市场情绪也趋于谨慎。
    
    “早上央行压了下（美元），一天就大家都比较老实了。”一中资行交易员称，“上周
亏了还一直扛着呢。”
    
    亦有外资行交易员表示，市场充满了不确定性，预计这周汇率可能稳一稳。        
    
    “市场动起来，大家也都比较谨慎了，我觉得短期内不会出方向，...一天动50个点拿
几个亿没问题，但是一天动500个点，你再拿几个亿试试？”另一外资行交易员称。
    
    离岸人民币流动性紧张状况周一明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民
币Hibor隔夜拆借利率 自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基
点至14.05133%。 
    
    中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备 降至3.01万亿美元
的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此
解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走
低。 

    全球汇市方面，周一亚洲交易时段美元小幅走高。美国12月就业报告中出现的薪资上涨
压力迹象，证明足以推高美债收益率。但多头仍警惕上周遭遇的获利回吐。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.9344        6.923       -0.16%
               FXS>                              
   中间价               6.9262        6.8668      -0.86%
 成交额<CNYSPTVOL=C  218.39亿美元  266.04亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      105         日低6.94    日高6.92
                                                    95
   今年以来升贬幅度                                 0.22%
 2005年汇改以来升贬                                19.35%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           875                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.879         6.8498             
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.198         7.189              
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9333；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.3025、5.9064和8.4475。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）    

 (发稿 张金栋/马蓉; 审校 林高丽)
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