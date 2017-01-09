瑞士数据：11月零售销售自2014年12月以来首见增长

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透苏黎世1月9日 - 周一公布的数据显示，瑞士11月零售销售出现2014年12月以来首见的增长，中止了零售业的下滑态势；当地零售业面临沉重压力，预料这样的情形将延续至今年。
根据瑞士联邦统计局数据，11月名义零售销售较上年同期成长0.2%，经工作日调整后的实质零售销售成长0.9%。
这是瑞士央行自2015年1月对瑞郎汇价取消上限以来，零售销售首次出现增长；瑞士央行举动导致瑞郎兑欧元大幅上扬，提高瑞士消费者到法国及德国购物的吸引力。
尽管零售销售成长，专家预期在消费者信心仍旧脆弱的情形下，零售商今年仍将面临困顿的一年。
瑞士信贷预期2017年零售销售将下滑0.1%，降幅小于2016年名义零售销售下滑1%，以及2015年的下滑1.5%。(完)
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。