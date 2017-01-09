瑞士数据：11月零售销售自2014年12月以来首见增长

路透苏黎世1月9日 - 周一公布的数据显示，瑞士11月零售销售出现2014年12月以来首见的增长，中止了零售业的下滑态势；当地零售业面临沉重压力，预料这样的情形将延续至今年。

根据瑞士联邦统计局数据，11月名义零售销售较上年同期成长0.2%，经工作日调整后的实质零售销售成长0.9%。

这是瑞士央行自2015年1月对瑞郎汇价取消上限以来，零售销售首次出现增长；瑞士央行举动导致瑞郎兑欧元大幅上扬，提高瑞士消费者到法国及德国购物的吸引力。

尽管零售销售成长，专家预期在消费者信心仍旧脆弱的情形下，零售商今年仍将面临困顿的一年。