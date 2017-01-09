版本:
中国
债券 | 2017年 1月 9日 星期一 17:15 BJT

意大利数据：11月失业率升至11.9%，为近一年半来最高--统计局

路透罗马1月9日 - 意大利周一公布数据显示，11月经季调后失业率升至11.9%，为2015年6月以来最高，10月修正后为11.8%。

10月失业率初值为11.6%。

衡量15-24岁求职者比例的青年人失业率11月升至39.4%，为2015年10月以来最高，10月修正后为37.6%(初值为36.4%)。

意大利11月整体就业率从前月的57.2%略升至57.3%。意大利是欧元区整体就业率最低的国家之一。(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐