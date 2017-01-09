《汇市简讯》英镑兑美元下跌，受“硬退欧”担忧再起拖累

欧洲个股：巴黎银行向纽约监管当局支付3.5亿美元，了结汇率操纵调查
路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。
0858 GMT
* 英镑兑美元跌至1.2164，因英国首相特雷莎梅周日的采访令“硬退欧”担忧再起
* 关注欧洲单一市场。1.2262为前周末低点
* 目前阻力位在1.22，在跌至10周低点1.2164途中触发了1.22下方的停止单
* 空头目标包括2016年12月28日和1月3日低点1.2200/01、2016年10月25日低点1.2082、以及1.20
* 1.2082为英镑在2016年10月7日闪跌以来的低水位
* 英国外交大臣约翰逊在访美期间将与特朗普的顾问会面 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。