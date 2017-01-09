《汇市简讯》英镑兑美元下跌，受“硬退欧”担忧再起拖累

0858 GMT

* 英镑兑美元跌至1.2164，因英国首相特雷莎梅周日的采访令“硬退欧”担忧再起

* 关注欧洲单一市场。1.2262为前周末低点

* 目前阻力位在1.22，在跌至10周低点1.2164途中触发了1.22下方的停止单

* 空头目标包括2016年12月28日和1月3日低点1.2200/01、2016年10月25日低点1.2082、以及1.20

* 1.2082为英镑在2016年10月7日闪跌以来的低水位

* 英国外交大臣约翰逊在访美期间将与特朗普的顾问会面 (完)

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