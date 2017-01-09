版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 17:21 BJT

台湾财政：因应国库调度需求，1月24日加发一期国库券300亿台币--财政部

路透台北1月9日 - 台湾财政部周一称，因应国库调度需求，将加发一期国库券300亿台币，将于1月23日委托中央银行标售“财106-3期”国库券，期限为91天期，发行日期为1月24日。

财政部新闻稿并指出，加发一期后第一季修正为发行五期国库券，金额共1,400亿台币。

第一季国库券发行细节：

--1月：发行“财106-1期”国库券，金额250亿元，期限273天期。1月6日(周五)标售，1月9日(周一)发行。

发行“财106-2期”国库券，金额300亿元，期限182天期。1月12日(周四)标售，1月13日(周五)发行。

发行“财106-3期”国库券，金额300亿元，期限91天期。1月23日(周一)标售，1月24日(周二)发行。

--2月：发行“财106-4期”国库券，金额250亿元，期限91天期。2月13日(周一)标售，2月14日(周二)发行。

--3月：发行“财106-5期”国库券，金额300亿元，期限91天期。3月24日(周五)标售，3月27日(周一)发行。 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐