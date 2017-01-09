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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行3/5/10年增发债均值分别为3.54%、3.61%和3.70%

* 招标品种：国开行3/5/10年增发债
    * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元
    * 招标时间：1月10日（周二）9:30-10:30
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.51%-3.58%；3.59%-3.65%；3.69%-3.75%
    * 预测均值：3.54%、3.61%、3.70%

    路透上海1月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五和10年三期固息
债。路透调查显示，二级市场上周调整后，近两日有所回暖，但配置需求尚未看到持续向好
的明确信号，预计明日该三期新债定位接近或略低于二级水平，收益率预测均值分别为3.54
%、3.61%和3.70%。   
    
    上海一银行交易员称，“临近春节，资金还不见紧张，大家也慢慢有所放松了，所以收
益率下一些，另外衍生品（IRS）最近利率下行，投机盘感觉有所撤离。”

    华东一银行交易员谈到，下午在国债期货强力拉升的带动下，现券买盘明显增加，而今
日央行公开市场千亿元的跨春节资金投放亦对市场情绪有提振；不过新年以来的几次利率债
招标都显得不温不火，配置需求是否有效恢复尚需观察。  
    
    中国央行公开市场今日进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期100亿元，28天期
1,000亿元。据此计算，单日净投放700亿元，结束此前连续净回笼态势。    
     
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和10年最
新收益率为3.5875%、3.6607%和3.7754%。另据交易员透露，明日增发的国开10年债160213
目前在二级市场上最近成交在3.725%附近。

    明日招标三期债分别为国开行2016年第15期 、第18期 
和第13期 增发债，票面利率依次为2.65%、3.43%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                     2016年第15、18和13期增发债
    -------------------------------------------------------
    发行上限        3年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元  
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        3/5/10年：1月10日9:30-10:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          1/12
    起息日          3年：2016年10月20日；5年：2016年12月8日；
                    10年：2016年8月25日
    分销期          1/11-/1/12
    上市日          1/16
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 张喜良)
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