路透基点：建业地产股份寻求1.5亿美元3.5年期贷款--TRLPC

路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建业地产股份有限公司(CCRE)在市场寻求1.5亿美元3.5年期贷款。该公司已经三年未涉足联贷市场了。

中银香港担任该贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点以内。

本案在12月中期进入一般联贷阶段，此前该公司在11月初发行2亿美元收益率为6.75%的五年期债券，为债务进行再融资。

本次联贷融资所得用于一般企业用途，包括但不限于偿还债务。

该公司上次是在2013年10月涉足贷款市场，当时从五家银行获得一笔1.25亿美元等值、双档三年期俱乐部贷款。

建业地产股份有限公司位于中国河南省，在香港上市。穆迪和标普给该公司的评级为Ba3/B+。(完)