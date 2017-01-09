路透基点：建业地产股份寻求1.5亿美元3.5年期贷款--TRLPC

港报财经评论：内房楼价逆线走，去杠杆下买龙头--信报5月25日
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
路透香港1月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，建业地产股份有限公司(CCRE)在市场寻求1.5亿美元3.5年期贷款。该公司已经三年未涉足联贷市场了。
中银香港担任该贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点以内。
本案在12月中期进入一般联贷阶段，此前该公司在11月初发行2亿美元收益率为6.75%的五年期债券，为债务进行再融资。
本次联贷融资所得用于一般企业用途，包括但不限于偿还债务。
该公司上次是在2013年10月涉足贷款市场，当时从五家银行获得一笔1.25亿美元等值、双档三年期俱乐部贷款。
建业地产股份有限公司位于中国河南省，在香港上市。穆迪和标普给该公司的评级为Ba3/B+。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)