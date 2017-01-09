更新版 1-台湾央行：将开放外汇证券商办理涉及台币即期等业务，最快下半年上路

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
(新增台湾央行官员说法)
路透台北1月9日 - 台湾央行周一宣布，为提升证券业者之竞争力，并扩大其业务范围及提供客附加服务，将开放证券业可以办理台币即期外汇交易，及外汇衍生性商品业务；预计最快今年下半年可望上路。
台湾央行公告，预告修正〞证券业办理外汇业务管理办法〞及〞外汇收支或交易申报办法〞；修正重点为开放证券业可以办理新台币即期外汇交易，即证券商可以结购和结售外汇。
〞行政程序不是问题，我们非常期待业者能在下半年上路。〞央行外汇局行务委员贺培真说。
央行指出，〞证券业办理外汇业务管理办法〞于2013年12月26日发布后，这次是第一次修正，除开放外汇证券商办理台币即期外汇交易业务，亦大幅放宽外汇衍生性商品业务范围。
至于申请许可的证券商条件，央行官员表示，证券商必须同时为证券承销商、自营商及经纪商者方可申办即期外汇交易业务；且净值须达100亿台币及具一定的财务条件，目前达到此门槛的证券商共有10家。
台湾央行于2013年12月开放证券商办理证券业务相关之外币间即期外汇交易业务后，将进一步开放涉及台币业务。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。