更新版 1-台湾央行：将开放外汇证券商办理涉及台币即期等业务，最快下半年上路

(新增台湾央行官员说法)

路透台北1月9日 - 台湾央行周一宣布，为提升证券业者之竞争力，并扩大其业务范围及提供客附加服务，将开放证券业可以办理台币即期外汇交易，及外汇衍生性商品业务；预计最快今年下半年可望上路。

台湾央行公告，预告修正〞证券业办理外汇业务管理办法〞及〞外汇收支或交易申报办法〞；修正重点为开放证券业可以办理新台币即期外汇交易，即证券商可以结购和结售外汇。

〞行政程序不是问题，我们非常期待业者能在下半年上路。〞央行外汇局行务委员贺培真说。

央行指出，〞证券业办理外汇业务管理办法〞于2013年12月26日发布后，这次是第一次修正，除开放外汇证券商办理台币即期外汇交易业务，亦大幅放宽外汇衍生性商品业务范围。

至于申请许可的证券商条件，央行官员表示，证券商必须同时为证券承销商、自营商及经纪商者方可申办即期外汇交易业务；且净值须达100亿台币及具一定的财务条件，目前达到此门槛的证券商共有10家。

台湾央行于2013年12月开放证券商办理证券业务相关之外币间即期外汇交易业务后，将进一步开放涉及台币业务。(完)