重温稿-台湾货币市场：资金宽裕短率稳于低位，央行营造农历年前宽松环境

* 央行刻意宽松，市场资金平稳充裕 * 大型银行尚未提供跨年拆款 * 短票成交以年后为主 * 债券附买回市场利率稳于低位 记者 高洁如 路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周一稳于低位。资金调度人员指出，市场资金宽裕 ，需求不振，央行也持续减少冲销，营造年前宽松的资金环境。 交易员表示，目前各银行的资金需求不高，票券商需求也不强。不过大型银行目前仍未 开出跨年的拆款，可能还是要等下周资金情势确定一些才会开始供给。目前各方大多认为农 历年关资金情势可望平稳宽裕。 〞今年过年应该没什么，再看看吧，〞一位大型银行交易员说。 资金调度人员表示，央行刻意维持宽松的资金环境令各方吃下定心丸，也造成市场认为 短率有微幅松动的可能。目前外商银行的资金也有回流，市场资金情势相当宽裕。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提 领新钞。根据央行统计，1月6日的通货发行数冲破2兆达到2兆(万亿)102亿余台币，较上日 约增加271.21亿。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.106 31.993 台湾加权股价指数<.TWII 9,342.42 9,372.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.173% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.250% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.400% 0.175-0.430% --两周拆款利率区间 0.330-0.390% 0.180-0.400% **短票保持议价弹性** 短票方面，一位票券商交易员指出，周一短票量少，需求大，市况供不应求，年内到期 的短票利率稍有走低。年后的短票成交才是主力。 另一位票券商交易员表示，目前仍有大型银行入市开出买票利率，不过利率稍高成交稀 少。观察近期包括央行减少存单发行，以及国库券标售结果利率都走低，可见短钱甚多，短 率仍有走低压力。 〞今天卖很多跨年的，年前的短票蛮少的。〞前述票券商交易员说。 今日农历年前自保短票利率承作利率稍微走低至0.36-0.38%，上日在0.38-0.40%；跨农 历年自保短票利率承作区间主要成交在0.42-0.44%；今日以低档居多。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.429%，区间在0.42-0.48%， 成交金额38.74亿台币；前日加权平均利率为0.428%，区间在0.28-0.45%，成交金额35.69亿 台币。 上日60天自保短票成交加权平均利率在0.427%，区间在0.28-0.60%，成交金额116.6亿 台币；前日加权平均利率为0.438%，区间在0.29-0.50%，成交金额109.01亿台币。 台湾央行周一发行5,134.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,133亿台币，发行余 额增1.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)亿台币；除周一之外的落点分别是:周二2,487.5 亿、周三3,615亿、周四3,079亿、周五1,470亿。 拆款中心资料 显示，周一银行超额准备为358亿台币，累计超额准备达2,108亿 台币、加计前期1%的超额准备为3,762亿台币。 **RP利率稳于低位** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，资金持续宽裕，目前各方资金都有进来， 更预期央行会保持充裕的货币市场资金。不过本周五是传统节气中的〞尾牙〞，估计其后的 资金需求会上扬。 〞目前看来这次的过年应该可以顺畅，〞一位大型证券商交易员表示。 交易员大多认为，在央行支持宽松的资金环境下，预期今年年关的资金情势应可乐观一 点来看待。一位票券商交易员则表示，目前对年前和年后的资金采差别报价，拉高了年后的 资金利率，以吸引资金步步跨过农历年。 〞今天资金宽松，没办法多收钱，只能一直拒绝人家，〞一位大型票券商交易员说。目 前年后的跨年资金虽然还是不多，预估下周开始就会有较大量的资金进场承做跨月。 今日有国库券交割250亿台币。但并未对市场资金紧缩造成任何影响。 本周的紧缩因素还有：周三(11日)有两年公债交割250亿台币、和润交割公司债28亿台 币，周四有森宝公司债交割4亿台币，周五有日月光 80亿台币公司债交割，还有一 期国库券交割，预期300亿台币；至于宽松因素周三有台积电 公司债还本100亿台 币，13日东阳实业公司债还本5亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率大致同上日，约在0.30-0.32%，公司债附买 回利率持平在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则落在0.43 -0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%； 而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.34-0.42%，都约同上日 。(完) (审校 林高丽)