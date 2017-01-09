国际油市：欧洲寒冷天气可能促进亚洲柴油出口，提升利润率

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
他们并称，这一价位较台塑石化稍早前购买自维多公司的11月发货船货有较大跳升，反映出对航煤需求的上升，时为每桶贴水1美元。
他们表示，取暖对煤油的需求可能已导致航煤供应下降，因炼油商调整产出满足冬季需求高峰，并因此推升了航煤价格。
交易员称，海湾地区方面，Emirates General Petroleum Corp (Emarat)寻求2月初发货的6万吨航煤，料将在短期内支撑航煤价差。
然而交易员还表示，今年第一季航煤及柴油供应料将较前季增加，因炼厂自检修期返回，从而可能降低价差。
招标方面的消息，Emarat寻求在2月3-4日发送至Jebel Ali港的6万吨航煤，招标截至1月16日，投标有效期截止到1月18日。
新加坡现货市场上无相关交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
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路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。