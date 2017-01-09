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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 18:30 BJT

东南亚股市：新加坡股市触及14个月高点，菲律宾股市连续第五日上涨

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   359.11    -0.94   -0.26   +2.73   349.57
    新加坡                     2981.54    18.91   +0.64   +3.50  2880.76
    马来西亚                  1667.90    -7.59   -0.45   +1.59  1641.73
    泰国                      1564.08    -7.40   -0.47   +1.37  1542.94
    印尼                      5316.36   -30.66   -0.57   +0.37  5296.71
    菲律宾                     7276.34    28.14   +0.39   +6.37  6840.64
    越南                        682.57     2.77   +0.41   +2.66   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜/侯雪苹；审校 张明钧)
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