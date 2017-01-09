投行观点：嘉信理财目标价从40美元上调至45-JMP Securities

《汇市简讯》欧元/澳元走势停滞，但涨势仍未变
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
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0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。