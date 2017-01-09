投行观点：罗克韦尔自动化评级从减码上调至中性--摩根士丹利

欧洲个股：巴黎银行向纽约监管当局支付3.5亿美元，了结汇率操纵调查
路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。
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路透纽约5月24日 - 法国巴黎银行(BNP Paribas)周三同意向纽约银行业监管机构支付3.5亿美元，了结关于该行外汇业务不当行为的调查，监管机构称该行的不当行为以客户利益为代价换来该行利润的增加。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。