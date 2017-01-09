中国新债：农发行周三将增发至多260亿元五期债，期限1-10年

路透北京1月9日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(11日)招标发行至多260亿元 人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。其中七年和10年增发债分别 可追加发行至多15亿元和20亿元。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：1月11日下午14:00-15:00 7/10年：1月11日下午14:00-15:30 追加发行时间 7/10年：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 追加发行采用数量招标方式 缴款日 2017年1月13日 起息日 2017年1月6日 发行期 2017年1月12日-13日 上市日 2017年1月17日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)