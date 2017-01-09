中国新债：农发行周三将增发至多260亿元五期债，期限1-10年

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
路透北京1月9日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(11日)招标发行至多260亿元 人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。其中七年和10年增发债分别 可追加发行至多15亿元和20亿元。 上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7 0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下： 2017年第1-5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：1月11日下午14:00-15:00 7/10年：1月11日下午14:00-15:30 追加发行时间 7/10年：首场中标确认后30分钟 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 追加发行采用数量招标方式 缴款日 2017年1月13日 起息日 2017年1月6日 发行期 2017年1月12日-13日 上市日 2017年1月17日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。