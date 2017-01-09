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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 18:58 BJT

中国新债：农发行周三将增发至多260亿元五期债，期限1-10年

路透北京1月9日 - 中国农业发展银行周一公告，将于周三(11日)招标发行至多260亿元
人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年。其中七年和10年增发债分别
可追加发行至多15亿元和20亿元。
    
    上述五期债为该行2017年第1-5期金融债的增发债，票面利率分别为3.20%、3.54%、3.7
0%、3.83%和3.85%。具体发行条款如下：          
 
                    2017年第1-5期增发债
   ------------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3/5/7年：各50亿元；10年：60亿元
    期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
    招标时间        1/3/5年：1月11日下午14:00-15:00
                    7/10年：1月11日下午14:00-15:30
    追加发行时间    7/10年：首场中标确认后30分钟
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
                    追加发行采用数量招标方式
    缴款日          2017年1月13日  
    起息日          2017年1月6日
    发行期          2017年1月12日-13日
    上市日          2017年1月17日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
    ------------------------------------------------------(完)
                
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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