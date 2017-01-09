美国各类经济指标总览--2017/1/9

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，美国11月消费者信贷增加245.3亿美元，预估为增加184.8亿美 元，10月修正为增长161.7亿美元，前值为增加160.2亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月) +0.1 (10月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.4 (11月) 持平 (10月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.4 (11月) -0.2 (10月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +3.5 (第三季终值) +3.2 (第三季修正值) GDP平减指数(%) +1.4 (第三季终值) +1.4 (第三季修正值) 零售销售(%) +0.1 (11月) +0.6 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差452 (11月) 逆差423.6 (10月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.6 (第二季) 工业生产(%) -0.4 (11月) 0.1 (10月修正值) 产能利用率(%) 75.0 (11月) 75.4 (10月修正值) 初请失业金人数(万人) 23.5 (12月31日当周) 26.3 (12月24日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,370亿 (11月) 赤字440亿 (10月) 领先指标(%) 持平 (11月) ＋0.1 (10月) 个人所得(%) 持平 (11月) +0.5 (10月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) +0.3 (10月) 消费者信贷(亿美元) 增加245.3 (11月) 增加161.7 (10月修正值) 企业库存(%) -0.2 (10月) 持平 (9月修正值) 建筑支出(%) +0.9 (11月) +0.6 (10月修正值) 消费者信心 113.7 (12月) 109.4 (11月修正值) 房屋开工(万户) 109.0 (11月) 134.0 (10月) 建筑许可(万户) 121.2 (11月修正值) 126.0 (10月修正值) 成屋销售(万户) 561 (11月) 557 (10月修正值) 新屋销售(万户) 59.2 (11月) 563 (10月修正值) 工厂订单(%) -2.4 (11月) +2.8 (10月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.5 (11月修正值) +5.0 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.2 (12月) 57.2 (11月) 供应管理协会制造业指数 54.7 (12月) 53.2 (11月) 趸售(批发)库存(%) +0.9 (11月初值) -0.5 (10月) 进口物价(%) -0.3 (11月) +0.4 (10月修正值) 出口物价(%) -0.1 (11月) +0.2 (10月修正值) 单位劳工成本(%) +0.7 (第三季修正值) +0.3 (第三季初值) 非农业生产率(%) +3.1 (第三季修正值) +3.1 (第三季初值) 经常帐(亿美元) 赤字1,130 (第三季) 赤字1,182.7 (第二季修正值)