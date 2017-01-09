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市场报道 | 2017年 1月 10日 星期二 04:18 BJT

美国各类经济指标总览--2017/1/9

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，美国11月消费者信贷增加245.3亿美元，预估为增加184.8亿美
元，10月修正为增长161.7亿美元，前值为增加160.2亿美元。 
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.7  (12月)                      4.6  (11月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.6  (12月)                 增加20.4  (11月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.4  (12月)                     -0.1  (11月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (11月)                     +0.4  (10月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.2  (11月)                     +0.1  (10月)
 实质所得(%)                             -0.3  (11月)                     +0.1  (10月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           +0.4  (11月)                     持平  (10月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI           +0.4  (11月)                     -0.2  (10月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +3.5  (第三季终值)               +3.2  (第三季修正值)
 GDP平减指数(%)                          +1.4  (第三季终值)               +1.4  (第三季修正值)
 零售销售(%)                             +0.1  (11月)                     +0.6  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差452  (11月)                逆差423.6  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第三季)                   +0.6  (第二季)
 工业生产(%)                             -0.4  (11月)                      0.1  (10月修正值)
 产能利用率(%)                           75.0  (11月)                     75.4  (10月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    23.5  (12月31日当周)             26.3  (12月24日当周)
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,370亿  (11月)                赤字440亿  (10月)
 领先指标(%)                             持平  (11月)                    ＋0.1  (10月)
 个人所得(%)                             持平  (11月)                     +0.5  (10月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                持平  (11月)                     +0.3  (10月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加245.3  (11月)                增加161.7  (10月修正值)
 企业库存(%)                             -0.2  (10月)                     持平  (9月修正值)
 建筑支出(%)                             +0.9  (11月)                     +0.6  (10月修正值)
 消费者信心                             113.7  (12月)                    109.4  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                         109.0  (11月)                    134.0  (10月)
 建筑许可(万户)                         121.2  (11月修正值)              126.0  (10月修正值)
 成屋销售(万户)                           561  (11月)                      557  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                          59.2  (11月)                      563  (10月修正值)
 工厂订单(%)                             -2.4  (11月)                     +2.8  (10月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -4.5  (11月修正值)               +5.0  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                57.2  (12月)                     57.2  (11月)
 供应管理协会制造业指数                  54.7  (12月)                     53.2  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.9  (11月初值)                 -0.5  (10月)
 进口物价(%)                             -0.3  (11月)                     +0.4  (10月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (11月)                     +0.2  (10月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +0.7  (第三季修正值)             +0.3  (第三季初值)
 非农业生产率(%)                         +3.1  (第三季修正值)             +3.1  (第三季初值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,130  (第三季)            赤字1,182.7  (第二季修正值)
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