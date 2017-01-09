马来西亚期市：棕榈油期货四日来首次收高，因市场预期1月出口将加快

路透吉隆坡1月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高逾1%，录得四日来的首次上涨，因市场预期本月出口将加快，而产出依旧会保持低迷。

周二，船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将公布1月前10日的出口数据，马来西亚棕榈油总署(MPOB)也将公布12月出口数据。

指标3月棕榈油期货 收高1.2%，报每吨3,112马币。

成交量为54,931口。

“交易商在MPOB数据公布前轧平一些仓位。库存较低，大家都在预计1月出口会更佳，”一位在吉隆坡的交易员说。

“整体的感觉是本月出口将更好，不过产出不会明显改善。印尼的供给也很紧...3,100马币似乎是支撑水准。”

一项路透调查显示，12月马来西亚棕榈油库存或出现四个月来的首次下降，因产出放缓。

芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 上涨0.3%。大商所5月豆油期货 跌0.4%，5月棕榈油期货 上涨0.1%。(完)

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