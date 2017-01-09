马来西亚期市：棕榈油期货四日来首次收高，因市场预期1月出口将加快

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
路透吉隆坡1月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高逾1%，录得四日来的首次上涨，因市场预期本月出口将加快，而产出依旧会保持低迷。
周二，船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将公布1月前10日的出口数据，马来西亚棕榈油总署(MPOB)也将公布12月出口数据。
指标3月棕榈油期货 收高1.2%，报每吨3,112马币。
成交量为54,931口。
“交易商在MPOB数据公布前轧平一些仓位。库存较低，大家都在预计1月出口会更佳，”一位在吉隆坡的交易员说。
“整体的感觉是本月出口将更好，不过产出不会明显改善。印尼的供给也很紧...3,100马币似乎是支撑水准。”
一项路透调查显示，12月马来西亚棕榈油库存或出现四个月来的首次下降，因产出放缓。
芝加哥期货交易所(CBOT)3月豆油期货 上涨0.3%。大商所5月豆油期货 跌0.4%，5月棕榈油期货 上涨0.1%。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 于春红)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。