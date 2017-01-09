版本:
中国
市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 19:16 BJT

标题新闻：特朗普当选美国总统不会导致G20金融规则出现重大改变，但或为银行业带来一些调整--德国BdB

BdB为德国银行业协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐