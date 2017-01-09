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货币新闻 | 2017年 1月 9日 星期一 19:28 BJT

企业并购：UnitedHealth旗下分支将以23亿美元收购Surgical Care

路透1月9日 - UnitedHealth Group Inc 周一公布，旗下Optum分支将以约23亿美元收购Surgical Care Affiliates Inc 。

收购报价为每股57美元，较Surgical Care Affiliates上周五收盘溢价17%。

该交易中51-80%资金来自UnitedHealth Group股票，其余为现金。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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