国际油市：亚洲燃料油价差缩窄，暗示春节前库存将进一步下降

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
路透新加坡1月9日 - 亚洲燃料油市场周一走强，在新加坡本周公布岸上库存数据前，近月跨月价差缩窄，交易商称在本月底春节前库存料将进一步下降。
在周一普氏窗口交易活动中，壳牌和BP成为焦点，壳牌售出三批、每批2万吨的燃料油，而BP买入三批类似数量的货物。
报告成交七笔交易，因受原油价格下跌影响，380-cst和180-cst燃料油价格下挫。
“我认为BP将把燃料油运往中国大陆，以在春节前获得较好的利润率，”新加坡一交易商称。
该交易商估计，在BP销往中国大陆的燃料油中，每吨将获利20美元。
该交易商补充称，壳牌亦为活跃的卖家，希望清空库存。
整体交易较为清淡，仅有六笔买盘报价及24笔卖盘报价。
近月380-cst燃料油较新加坡报价价差从前一交易日的每吨5美元，缩窄至4.50美元，180-cst价差从4.75美元缩窄至3.25美元。
“上周在岸库存下降后，市场似乎正进一步收紧。但我认为这仅是暂时现象，因交易商努力在春节前增加燃料油需求，”新加坡另一交易商称。
新加坡国际企业发展局(IES)上周四公布的数据显示，1月4日止当周，13家大型油企及石油储存企业的在岸燃料油降至25个月低点，至1,860万桶。
IE数据显示，最大的出口市场是中国大陆及香港，上周总计有45.5万吨燃料油运往这两个市场。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
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