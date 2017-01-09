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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 22:35 BJT

美国热股：UnitedHealth旗下分支将以23亿美元收购Surgical Care

路透1月9日 - UnitedHealth Group Inc 周一公布，旗下Optum分支将以约23亿美元收购Surgical Care Affiliates Inc 。收购报价为每股57美元，较Surgical Care Affiliates上周五收盘溢价17%。

UNITEDHEALTH GROUP上周五收报162.41美元，周一盘初跌0.2%，报162.08美元。

SURGICAL CARE AFFILIATES周五收报48.75美元，周一盘初暴涨16.29%，报56.69美元。(完) 　　
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