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市场报道 | 2017年 1月 9日 星期一 22:33 BJT

美国热股：菲亚特克莱斯勒将投资10亿美元于美国工厂，股价上涨

路透1月9日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 周日表示将投资10亿美元，更新美国中西部两座工厂的设备并进行现代化。其中一座工厂将能生产目前在墨西哥制造的Ram重型皮卡。

菲亚特克莱斯勒周五收报10.42美元，周一盘初上涨1.06%，报10.53美元。(完) 　　
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