美国热股：菲亚特克莱斯勒将投资10亿美元于美国工厂，股价上涨

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透1月9日 - 菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 周日表示将投资10亿美元，更新美国中西部两座工厂的设备并进行现代化。其中一座工厂将能生产目前在墨西哥制造的Ram重型皮卡。
菲亚特克莱斯勒周五收报10.42美元，周一盘初上涨1.06%，报10.53美元。(完)
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透上海5月25日 - 中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。