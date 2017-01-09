美国热股：印尼禁止摩根大通参与该国下轮美元伊斯兰债券发售--印尼官员

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
路透1月9日 - 印尼财政部一位官员周一称，印尼已禁止投行摩根大通 递交针对该国下一轮美元伊斯兰债券(sukuk)发售的承销提案。
摩根大通周五收报86.12美元，周一盘初下跌0.6%，报85.58美元。(完)
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。
================== 今日重要政经消息================= 5月25日（周四） 公布4月份进出口数字。 霭华押业信贷公布年度业绩。 联想集团公布全年业绩。 石药集团公布首季业绩。 国美电器公布首季业绩。 10:00 中国移动股东周年大会。 10:00 光大控股股东周年大会。 10:00 石药集团股东周年大会。 10:30 中国国航在中国举行股东周年大会。 11:00 友邦保险与热刺足球俱乐部联合新闻发布会。 11:30 保利置业股东周年大会。 *12:00 港铁西铁锦上路物业发展项目截标。 13:30 中远海运港口股东周年大会。 14:00 中外运航运股东周年大会。 14:30 国美电器股东周年大会。 *15:00 艾硕控股全面撤换董事提议小股东权益媒体声明会。 15:30 华润啤酒股东周年大会。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。