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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 22:38 BJT

美国热股：印尼禁止摩根大通参与该国下轮美元伊斯兰债券发售--印尼官员

路透1月9日 - 印尼财政部一位官员周一称，印尼已禁止投行摩根大通 递交针对该国下一轮美元伊斯兰债券(sukuk)发售的承销提案。

摩根大通周五收报86.12美元，周一盘初下跌0.6%，报85.58美元。(完) 　　
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