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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 21:18 BJT

企业并购：武田药品工业将以52亿美元收购癌症治疗药物生产商Ariad

路透1月9日 - 日本武田药品工业 周一表示，将收购癌症治疗药物生产商Ariad Pharmaceuticals Inc ，该笔交易价值52亿美元。

基于这一交易，武田药品工业将为Ariad每股股票支付24美元现金，这较Ariad上周五收盘溢价约75%。

该笔交易已获得两方公司董事会的一致批准，料将于2月底完成交易。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
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