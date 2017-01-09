企业并购：武田药品工业将以52亿美元收购癌症治疗药物生产商Ariad

《香港报摘》--信报5月25日
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
路透1月9日 - 日本武田药品工业 周一表示，将收购癌症治疗药物生产商Ariad Pharmaceuticals Inc ，该笔交易价值52亿美元。
基于这一交易，武田药品工业将为Ariad每股股票支付24美元现金，这较Ariad上周五收盘溢价约75%。
该笔交易已获得两方公司董事会的一致批准，料将于2月底完成交易。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
--敏华控股主席黄敏利预期，内地业务占比重将继续上升，短期内有望超越50%；倘若美国向中国出口货品征收重税，集团或有需要转到当地设厂。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7882港元) 美股道琼工业指数周三收高74.51点，或0.36%，报21,012.42 点。此前发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的会议记录显 示，决策者认为很快会升息。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 116.390 -0.43 15692 9.065
路透台北5月25日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期10,404亿台币。